Karga deyip geçmeyin tam bir akıl küpü... Tepeden tırnağa hayran kalacaksınız! Dedikodudan kin tutmaya ne ararsanız var!
Kargaların zekası, alet kullanımı ve problem çözme becerileri son yıllarda bilim insanlarının araştırdığı ve şaşırtıcı bulgular elde ettikleri bir konu haline geldi. Masallarda aptal ve kendini beğenmiş olarak anlatılan karganın, hayvanlar aleminin en parlak zekalarından birine sahip olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar kargaların yüksek seviyede sosyal ve bilişsel becerilere sahip olduğunu gösteriyor. Bu gizemli kuşun merak edilen tüm özelliklerini şimdi sizlere tek tek anlatacağız.
Karga deyip geçmeyin tam bir akıl küpü... Tepeden tırnağa hayran kalacaksınız. Dedikodudan kin tutmaya ne ararsanız var. Kargaların zekası ve alet kullanabilme becerisi bilim insanlarının araştırmalarına konu oluyor. Kargalar ve kuzgunlar bu familyanın en zeki türleri olarak biliniyor. Kargaların ve kuzgunların beyinleri vücut büyüklüğüne göre kıyaslanınca diğer kuşlara göre daha büyüktür. Yapılan son araştırmalara göre, kargaların zeka seviyesi 7 yaşında bir çocuğunkine eşittir.
ALET KULLANMA BECERİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Kargaların alet kullanabilme becerileri, bilim insanlarının ilgisini çeken konuların başında geliyor.
Kargalar, yüksek seviyede problem çözme becerileri ile birlikte alet kullanabilme becerileri sayesinde yuva yapma, yiyecek bulma ve avlanma gibi birçok aktiviteyi gerçekleştirebiliyor.
Kargaların alet kullanabilme becerisi ilk kez 19. yüzyılda, Londra'da yapılan bir deneyde ortaya çıktı.