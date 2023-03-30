Karga deyip geçmeyin tam bir akıl küpü... Tepeden tırnağa hayran kalacaksınız. Dedikodudan kin tutmaya ne ararsanız var. Kargaların zekası ve alet kullanabilme becerisi bilim insanlarının araştırmalarına konu oluyor. Kargalar ve kuzgunlar bu familyanın en zeki türleri olarak biliniyor. Kargaların ve kuzgunların beyinleri vücut büyüklüğüne göre kıyaslanınca diğer kuşlara göre daha büyüktür. Yapılan son araştırmalara göre, kargaların zeka seviyesi 7 yaşında bir çocuğunkine eşittir.