Kararan ocak gözlerine sihirli formül! Işıltısıyla gözünüzü alacak! Yağı, kiri tek seferde siliyor...
Kararan ocak gözlerini temizlemek isteyenler çeşitli arayışlara girdi. Yemek pişirirken ocaklarda oluşan kalıntı ve kararmaları temizlemek bazen oldukça zorlaşabiliyor. Ev hanımlarının gizli formülü ise ocağınızdaki kiri ve yağı söküp atıyor. Sizler için en iyi ocak temizleme yöntemlerini derledik. İşte ocak temizlemenin püf noktaları...
25.01.2023 16:17 - Son Güncelleme: 25.01.2023 16:17
PASLANMIŞ OCAK GÖZLERİ NASIL TEMİZLENİR?
Sabunu rendeleyin ve derin bir kabın içerisine koyun. Ardından kaynayan sıcak suyu sabunun üzerine döküp ocak gözlerini de içerisine atın. 1 gece beklettikten sonra durulayıp, çamaşır suyu döküp telle sert bir şekilde telle ovun. Duruladıktan sonra kurulayarak yerine yerleştirebilirsiniz.