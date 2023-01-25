Kararan ocak gözlerine sihirli formül! Işıltısıyla gözünüzü alacak! Yağı, kiri tek seferde siliyor...

KARBONATLA OCAK TEMİZLİĞİ

Cam ocağın yüzeyine bol miktarda karbonat serpin. Daha sonra ocağın üzerini sıcak suyla ıslattığınız bez ya da havlu ile kapatın ve bu şekilde yaklaşık yarım saat beklemeye bırakın. Böylece inatçı kirlerin yumuşamasını sağlayacak temizliği kolaylaştıracaksınız.