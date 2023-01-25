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Kararan ocak gözlerine sihirli formül! Işıltısıyla gözünüzü alacak! Yağı, kiri tek seferde siliyor...

Kararan ocak gözlerini temizlemek isteyenler çeşitli arayışlara girdi. Yemek pişirirken ocaklarda oluşan kalıntı ve kararmaları temizlemek bazen oldukça zorlaşabiliyor. Ev hanımlarının gizli formülü ise ocağınızdaki kiri ve yağı söküp atıyor. Sizler için en iyi ocak temizleme yöntemlerini derledik. İşte ocak temizlemenin püf noktaları...

takvim.com.tr
25.01.2023 16:17 - Son Güncelleme: 25.01.2023 16:17
Kararan ocak gözlerine sihirli formül! Işıltısıyla gözünüzü alacak! Yağı, kiri tek seferde siliyor...

Set üstü ocaklar zamanla, kullanıldıkça kararmaya başlarlar. Bu nedenle ocaklarını ilk aldığı günkü gibi kullanmak isteyen birçok kişi konu hakkında çözüm aramaya başladı. İşte en iyi ocak temizleme yöntemleri...

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Kararan ocak gözlerine sihirli formül! Işıltısıyla gözünüzü alacak! Yağı, kiri tek seferde siliyor...

SABUNLA OCAK GÖZLERİNİ PARLATMA

Beyaz sabunu rendeleyin ve kaynar suyu sabunun üzerine dökerek ocak gözlerini içine alın. 1 gece bu suyun içinde bekletin ve durulayın. Daha sonra az miktar çamaşır suyu dökün ve telle iyice ovalayın. Duruladıktan sonra kurulayın ve ocağınıza yerleştirin.

Kararan ocak gözlerine sihirli formül! Işıltısıyla gözünüzü alacak! Yağı, kiri tek seferde siliyor...

KARBONATLA OCAK TEMİZLİĞİ

Cam ocağın yüzeyine bol miktarda karbonat serpin. Daha sonra ocağın üzerini sıcak suyla ıslattığınız bez ya da havlu ile kapatın ve bu şekilde yaklaşık yarım saat beklemeye bırakın. Böylece inatçı kirlerin yumuşamasını sağlayacak temizliği kolaylaştıracaksınız.

Kararan ocak gözlerine sihirli formül! Işıltısıyla gözünüzü alacak! Yağı, kiri tek seferde siliyor...

PASLANMIŞ OCAK GÖZLERİ NASIL TEMİZLENİR?

Sabunu rendeleyin ve derin bir kabın içerisine koyun. Ardından kaynayan sıcak suyu sabunun üzerine döküp ocak gözlerini de içerisine atın. 1 gece beklettikten sonra durulayıp, çamaşır suyu döküp telle sert bir şekilde telle ovun. Duruladıktan sonra kurulayarak yerine yerleştirebilirsiniz.

Kararan ocak gözlerine sihirli formül! Işıltısıyla gözünüzü alacak! Yağı, kiri tek seferde siliyor...

SİRKE VE LİMON TUZUYLA GELEN MUCİZE

Malzemeler

- 2 çay bardağı sirke

- 4 kaşık limon tuzu

- Kaynar su

- Arap sabunu, beyaz sabun veya bulaşık deterjanı

- Çelik tel

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