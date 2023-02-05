Kar tüm şiddetiyle geldi atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! Meteoroloji 25 ili açıkladı, acil alarmı öttü! Yarın değil şimdi! Lapa lapa yağacak!
Haftalardır beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji'den 25 kente 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Megakent İstanbul'un Anadolu yakasında yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu ve uzmanlardan uyarılar...
5,6,7,8,9 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU! Şubat ayında kar ne zaman yağacak sorusu yanıt buldu. Soğuk havalar yurt genelinde etkisini arttırmaya başladı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere il il uyarılar geldi. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, ''Bugün karla karışık yağmur Anadolu tarafında başlamış durumda. Saat 4-5 gibi kar yağışı tam anlamıyla başlayacak. Saat 3'te olabilir, 6 da olabilir. Bunun yanında bugün rüzgar çok kuvvetlenecek. İstanbul'un batı yakasındaki kuvvetli rüzgar saatte 90 km'ye çıkacak." dedi. İşte hava durumu...
THY SEFERLERİ İPTAL
Türk Hava Yolları (THY), elverişsiz hava koşulları ve gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan dün ve bugün 72'si iç, 166'sı dış hat olmak üzere toplam 238 seferini iptal etti.
DOĞU BUZ KESTİ
Türkiye kurak geçen günlerin ardından soğuk ve Kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bazı kentlere mevsimin ilk karı düşerken, birçok şehirde de yerleşim yerlerinin yolları kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı, araçlar soğuk nedeniyle çalışmadı, ev ve işyerlerinin camları buz tuttu. Van'da yoğun kar nedeniyle kapanan 347 yerleşim yerinden 305'inin yolu ekiplerin çabası sonucu açıldı. Ulaşıma kapanan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 160, Elazığ'da da 210 köy yolunda çalışmalar sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.