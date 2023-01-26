Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

27-28-29-30-31 OCAK 2023 HAVA DURUMU! Son dakika hava durumu raporu milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ''Bu gece kar geliyor'' duyurusu sonrası güncel Meteoroloji hava durumu gündeme gelid. Ocak ayı itibariyle beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmedi. Kış aylarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi herkesi korkuturken yapılan yeni duyuru yüreklere sur serpti. Peki kar, yağmur yağacak mı, hangi illere?