Kapıyı bacayı kapatın yağmur geliyor! Meteoroloji 14 ili tek tek açıkladı! Hayatı felç edecek! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana...

Haziran ayına girmemizle birlikte vatandaşlar sıcak havaların tadını çıkartmayı hayal ederken yağmur tüm planları alt üst etti. İzmir ve Ankara'da hayatı durma noktasına getiren yağmur megakent İstanbul'da ise nadiren de olsa etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı ve uyardı! 14 ili tek tek açıkladı yarın değil bu gece dikkat edin, geliyor! Kapıyı bacayı kapatın! İşte son dakika Meteoroloji duyuruları...