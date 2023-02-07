KAPALI YOLLAR LİSTESİ | Gaziantep-Nurdağı, Adana, Hatay, Maraş, Kayseri, Diyarbakır- Siverek yolları açık mı? KARAYOLLARI YOL DURUMU!
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Gaziantep Valiliği'nden karayolları kapalı mı, açık mı sorusuna ilişkin açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. İşte Karayolları yol durumu...
Gaziantep Nurdağı ve Hatay Reyhanlı yolu ikiye ayrıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası sevdikleri için endişelenenler yollara döküldü. Bu nedenle Karayolları yol durumu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Konuya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Gaziantep-Nurdağı karayolu kapalı mı, açık mı araştırılıyor. İşte 7 Şubat 2023 KGM yol durumu ve trafiğe kapalı yollar listesi...
KAPALI YOLLAR ONARILIYOR!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğü hasar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda onarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle zarar gören alanda çalışma yaparak, dolgu işlemiyle otoyoldaki sorunu büyük oranda giderdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, TAG Otoyolu'nun Gaziantep ve Güneydoğu için hayati bir aks olduğunu söyledi.
Yardım faaliyetleri ve arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek için bu yolu bir an önce aktif hale getirmek istediklerini anlatan Şahin, "Tüm gece boyunca ekiplerimiz dolgu çalışması gerçekleştirdi. Otoyolda oluşan ve yolu kullanılmaz hale getiren yarıklar kapatıldı. Karayollarına bağlı ekipler, yolda yapacağı incelemenin ardından yolun açılması noktasında nihai kararı verecekler." diye konuştu.
Dün sabah saatlerinde TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle oluşan hasar sonucu otoyol ulaşıma kapatılmış, alternatif yol olarak belirlenen D-400 devlet yolu ise akşam saatlerinde Gaziantep Valiliğinin aldığı kararla ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık hale getirilmişti. Deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu onarılıyor
GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?
Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.