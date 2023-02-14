320 daireli 8 blok yok oldu! 1 milyon liralık mezarlığın kiralık, satılık ilanları hala duruyor... Kahramanmaraş Ebrar Sitesi müteahhidi kim?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'ta yer alan 8 bloklu, 10 katlı dairlerden oluşan Ebrar Sitesi ise deprem sonrası yerle bir oldu. Oldukça fazla kişinin yaşadığı Ebrar Sitesi'nin müteahhidi merak ediliyor. Ebrar Sitesi'nin 1999 depreminden sonra yapıldığı öğrenilirken, 10 katlı binaların her katında 4 dairenin yer aldığı ve en az 320 dairenin bulunduğu belirtildi. Tevfik Tepebaşı adlı bir müteahhit tarafından yapılan binalar yaşanan deprem sonrası 1000'e yakın kişinin enkaz altında kalmasına neden oldu. Bu nedenle Kahramanmaraş Ebrar sitesi müteahhidi kim ve Tevfik Tepebaşı kimdir soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte yıkım sonrası geriye kalan Ebrar sitesi kiralık ve satılık ilanları ve son durum...