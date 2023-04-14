Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat?
İslam alemi son derece önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi için geri sayım devam ediyor. Bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirecek. Bu nedenle Kadir Gecesi ibadetleri hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat? İşte soruların yanıtı!
14.04.2023 16:01 - Son Güncelleme: 14.04.2023 16:04
Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan Kadir Gecesi her yıl olduğu gibi ibadet ve dualarla geçirilecek. Bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirecek olanlar Kadir Gecesi namazıyla hakkında bilgiler merakla araştırmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat? İşte detaylar!