RAMAZAN İMSAKİYE
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Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat?

İslam alemi son derece önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi için geri sayım devam ediyor. Bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirecek. Bu nedenle Kadir Gecesi ibadetleri hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat? İşte soruların yanıtı!

14.04.2023 16:01 - Son Güncelleme: 14.04.2023 16:04
Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat?

Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan Kadir Gecesi her yıl olduğu gibi ibadet ve dualarla geçirilecek. Bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirecek olanlar Kadir Gecesi namazıyla hakkında bilgiler merakla araştırmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat? İşte detaylar!

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Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat?

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir.

Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat?

Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı nasıl, kaç rekat?

İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

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