Müslümanlar için oldukça önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İslam alemi bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirecek. Bu kapsamda Kadir Gecesi namazı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi namazı kılınışı nasıl, okunacak dualar nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı!