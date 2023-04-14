Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi namazı kılınışı nasıl, okunacak dualar nelerdir?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan Kadir Gecesi her yıl olduğu gibi ibadet ve dualarla geçirilecek. Bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirecek olanlar Kadir Gecesi namazıyla hakkında bilgiler merakla araştırmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi namazı kılınışı nasıl, okunacak dualar nelerdir? İşte dini bilgiler!
14.04.2023 15:23 - Son Güncelleme: 14.04.2023 15:25
Müslümanlar için oldukça önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İslam alemi bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirecek. Bu kapsamda Kadir Gecesi namazı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi namazı kılınışı nasıl, okunacak dualar nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Allah'ın insanlara peygamberler aracılığıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil olmaya başlamıştır.
Kadir gecesi yapılması gereken, tavsiye edilen ibadetlerin başında Kur'an okumak, namaz kılmak, istiğfar etmek gelir.