Kadir Gecesi ALAMETLERİ ve BELİRTİLERİ! Kadir Gecesi’nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi hadisleri...

Kadir Gecesi belirtileri ve alametleri merak ediliyor. Kadr veya kader, ölçü koyma ve ölçü anlamlarına gelir. Kadir Gecesi, bir yıllık ölçülerin belirlendiği ve görevli meleklere emirler halinde verildiği gecedir. İşte Kadir Gecesi hakkında hadisler ve ayetler...