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Haberler Trend Kadir Gecesi ALAMETLERİ ve BELİRTİLERİ! Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi hadisleri...

Kadir Gecesi ALAMETLERİ ve BELİRTİLERİ! Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi hadisleri...

Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi için sayılı günler kala birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek Kadir Gecesi'nde yaşanan gökyüzü olayları ve konuyla ilgili hadisleri sizler için derledik. İşte Kadir Gecesi alametleri...

takvim.com.tr
15.04.2023 16:34 - Son Güncelleme: 15.04.2023 16:46
Kadir Gecesi ALAMETLERİ ve BELİRTİLERİ! Kadir Gecesi’nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi hadisleri...

Kadir Gecesi belirtileri ve alametleri merak ediliyor. Kadr veya kader, ölçü koyma ve ölçü anlamlarına gelir. Kadir Gecesi, bir yıllık ölçülerin belirlendiği ve görevli meleklere emirler halinde verildiği gecedir. İşte Kadir Gecesi hakkında hadisler ve ayetler...

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Kadir Gecesi ALAMETLERİ ve BELİRTİLERİ! Kadir Gecesi’nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi hadisleri...

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

Kadir Gecesi için ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar gibi açıklamalar yer alıyor. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de bulunuyor.

Kadir Gecesi ALAMETLERİ ve BELİRTİLERİ! Kadir Gecesi’nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi hadisleri...

Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır:

Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Kadir Gecesi ALAMETLERİ ve BELİRTİLERİ! Kadir Gecesi’nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi hadisleri...

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

Kadir Gecesi ALAMETLERİ ve BELİRTİLERİ! Kadir Gecesi’nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi hadisleri...

* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

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