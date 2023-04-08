Joker virüsü radara takıldı! iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Kart bilgileriniz dahil her şey...

iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Joker virüsü radara takıldı! Kart bilgileriniz dahil her şey... Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.