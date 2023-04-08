RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Joker virüsü radara takıldı! iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Kart bilgileriniz dahil her şey...

Joker virüsü radara takıldı! iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Kart bilgileriniz dahil her şey...

Son yapılan araştırmalar bazı uygulamaların kullanıcıların hem bilgilerini hem de parasını çaldığını ortaya çıkardı. Bu uygulamaların binlerce kişi tarafından indirildiği görülüyor. Güvenlik uzmanları akıllı telefon kullanıcılarını bu tehlikelere karşı uyardı. Kullanıcıların bilgi ve parasını çalan uygulamalara karşı bazı korunma tedbirleri bulunuyor ve bu bağlamda bu uygulamaları saniyesinde silmeniz gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.

08.04.2023 11:37 - Son Güncelleme: 08.04.2023 11:37
Joker virüsü radara takıldı! iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Kart bilgileriniz dahil her şey...

iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Joker virüsü radara takıldı! Kart bilgileriniz dahil her şey... Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Joker virüsü radara takıldı! iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Kart bilgileriniz dahil her şey...

SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT

Sahte uygulamalar, bazı işlevleri yerine getiriyor gibi görünüyor. Aslında kullanıcının bilgilerini veya parasını çalmak için tasarlanıyor.

Joker virüsü radara takıldı! iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Kart bilgileriniz dahil her şey...

SES KAYIT UYGULAMALARI

Ses kayıt uygulamaları, kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmek için kullanabilecekleri uygulamalardır.

Joker virüsü radara takıldı! iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Kart bilgileriniz dahil her şey...

Ancak bazıları, kullanıcılardan gizli bir şekilde kaydedilen konuşmaları toplayarak bunları kötü amaçlı faaliyetler için kullanırlar.

Joker virüsü radara takıldı! iOS Android telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin! Kart bilgileriniz dahil her şey...

Bilinmeyen İnternet Tarayıcıları

Bilinmeyen internet tarayıcıları kullanıcının internet aktivitelerini takip etmek için tasarlanmıştır.

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