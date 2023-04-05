RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...

Son dakika haberi... Megakent İstanbul'da bugün (5 Nisan 2023) birçok ilçede öğle saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanacak. Peki elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgulama EKRANI! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt...

05.04.2023 10:46 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:00
İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ kesintisi programına göre, ilçe ilçe hangi ilçede elektriklerin ne zaman kesileceği ve saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ...

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İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlandı. Bugün Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi gibi birçok ilçede elektrikler kesilecek.

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Aşağıda yer alan linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak 5 Nisan 2023 elektrik kesintisi listesine ulaşabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...

5 NİSAN 2023 İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 34790546

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, HASRET, METİN, MOR LALE, SEFA, SÜVARİ, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAPRAK, YİĞİT, ÖZTÜRK, ÜLKENUR sk / FATİH mah CEREN, DOĞAN, FATİH SULTAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, MADENLİ, NURFER, PALMİYE, RÜYA, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TULUMBA, YAHYA KEMAL, ÇİLEK sk bölgelerinde 05/04/2023 10:30:00 - 05/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790406

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN sk bölgelerinde 05/04/2023 10:30:00 - 05/04/2023 15:55:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...

AVCILAR

NO: 34790243

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

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