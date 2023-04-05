İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ kesintisi programına göre, ilçe ilçe hangi ilçede elektriklerin ne zaman kesileceği ve saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ...