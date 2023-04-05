İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih...
Son dakika haberi... Megakent İstanbul'da bugün (5 Nisan 2023) birçok ilçede öğle saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanacak. Peki elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgulama EKRANI! Zeytinburnu, Küçükçekmece, Esenyurt...
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ kesintisi programına göre, ilçe ilçe hangi ilçede elektriklerin ne zaman kesileceği ve saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 5 Nisan 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve LİSTESİ...
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA
İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlandı. Bugün Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi gibi birçok ilçede elektrikler kesilecek.
5 NİSAN 2023 İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 34790546
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, HASRET, METİN, MOR LALE, SEFA, SÜVARİ, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAPRAK, YİĞİT, ÖZTÜRK, ÜLKENUR sk / FATİH mah CEREN, DOĞAN, FATİH SULTAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, MADENLİ, NURFER, PALMİYE, RÜYA, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TULUMBA, YAHYA KEMAL, ÇİLEK sk bölgelerinde 05/04/2023 10:30:00 - 05/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34790406
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN sk bölgelerinde 05/04/2023 10:30:00 - 05/04/2023 15:55:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34790243
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır