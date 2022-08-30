İstanbul’da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! ilan.gov.tr yayınladı! İşte eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...

İLAN GOV TR NEDİR?

Türkiye'nin İlan portalı ilan.gov.tr, Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla yaygın, bölgesel ve yerel gazeteler ile elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanların tek bir çatı altında toplandığı, resmi ilanlara hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlayan bir internet sitesidir.