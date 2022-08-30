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Haberler Trend İstanbul'da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! ilan.gov.tr yayınladı! İşte eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...

İstanbul'da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! ilan.gov.tr yayınladı! İşte eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...

Devlet tarafından satılan icralık daireler büyükj ilgi çekiyor. Son olarak ilana koyulan İstanbul Gaziosmanpaşa'daki daire piyasa değerinden oldukça uyguna satışa sunuldu.

takvim.com.tr
30.08.2022 20:48 - Son Güncelleme: 30.08.2022 20:48
İstanbul’da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! ilan.gov.tr yayınladı! İşte eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...

İlan.gov.tr tarafından paylaşılan uygun fiyatlı satılık daire fiyatları büyük ilgi görüyor. Özellikle İstanbul Gaziosmanpaşa semtinde yer alan 377 bin liralık daireyi satın almak isteyenler başvuru tarihleri ve şartlar hakkında araştırmalara başladı. Peki, İstanbul satılık daire ne kadar? İstanbul satılık ucuz daire ilanları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! ilan.gov.tr yayınladı! İşte eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...
  • İlan Numarası
    ILN01593628
  • Şehir
    İSTANBUL
  • İlçe
    Sultangazi
  • Semt-Mahalle
    CUMHURİYET MAH. / SULTANÇİFTLİĞİ
  • İlan Türü
    İCRA
  • Birinci Satış Günü
    12.10.2022 14:00
  • Muhammen Bedeli
    377.400 ₺
  • Dosya No
    2019/13 SATIŞ
  • Oda Sayısı
    3+1
  • Bina Yaşı
    26-30 Arası
  • Bulunduğu Kat
    Zemin Kat
  • Binadaki Kat Sayısı
    4
  • Isıtma
    Doğalgaz (Kombi)
  • Metrekare
    92
  • Bina Yaşı
    30
İstanbul’da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! ilan.gov.tr yayınladı! İşte eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...
  • İlan Numarası
    ILN01682553
  • Şehir
    KOCAELİ
  • İlçe
    Gebze
  • İlan Türü
    İHALE
  • İhale Usulü
    2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü
    Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi
    15.09.2022 11:00
  • Metrekare
    5358
İstanbul’da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! ilan.gov.tr yayınladı! İşte eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...

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İstanbul’da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! ilan.gov.tr yayınladı! İşte eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...

İLAN GOV TR NEDİR?
Türkiye'nin İlan portalı ilan.gov.tr, Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla yaygın, bölgesel ve yerel gazeteler ile elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanların tek bir çatı altında toplandığı, resmi ilanlara hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlayan bir internet sitesidir.

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