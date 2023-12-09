İstanbul yarın size zehir olacak! O semtlerde yaşayanlara geçmiş olsun: 7 saat boyunca...

O ilçelere uyarı verildi. Pazar günü itibariyle vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Bazı kişilere SMS yoluyla bilgi verilirken bu durumdan habersiz vatandaşların mağdur olmaması adına tüm detayları sizler için derledik. İşte detaylar...
İstanbul'un enerji dağıtım şirketi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 10 Aralık tarihinde gerçekleştireceği planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İşte o duyurular...
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerde, özellikle cihazların ve elektronik eşyaların korunması için gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor. BEDAŞ, vatandaşlara kesinti öncesi acil durum numaraları üzerinden bilgi alabilecekleri ve sorunlarını iletebilecekleri konusunda bilgilendirme yapmıştır.