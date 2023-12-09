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İstanbul yarın size zehir olacak! O semtlerde yaşayanlara geçmiş olsun: 7 saat boyunca...

O ilçelere uyarı verildi. Pazar günü itibariyle vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Bazı kişilere SMS yoluyla bilgi verilirken bu durumdan habersiz vatandaşların mağdur olmaması adına tüm detayları sizler için derledik. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 17:39 Güncelleme 09 Aralık 2023, 17:39
İstanbul yarın size zehir olacak! O semtlerde yaşayanlara geçmiş olsun: 7 saat boyunca... 1

İstanbul'un enerji dağıtım şirketi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 10 Aralık tarihinde gerçekleştireceği planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İşte o duyurular...

İstanbul yarın size zehir olacak! O semtlerde yaşayanlara geçmiş olsun: 7 saat boyunca... 2

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerde, özellikle cihazların ve elektronik eşyaların korunması için gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor. BEDAŞ, vatandaşlara kesinti öncesi acil durum numaraları üzerinden bilgi alabilecekleri ve sorunlarını iletebilecekleri konusunda bilgilendirme yapmıştır.

İstanbul yarın size zehir olacak! O semtlerde yaşayanlara geçmiş olsun: 7 saat boyunca... 3

Vatandaşların elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları ve acil durum iletişim numaralarını kayıtlı tutmaları önerilirken, BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini belirtiyor.

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