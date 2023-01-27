İstanbul Sancaktepe'de kan donduran olay! 3 çocuğunu asıp intihar etti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı! "Bu nasıl canilik..."
İstanbul Sancaktepe'de site içerisinde bulunan bir dairede iki erkek çocuğu, bir kız çocuğu ile, çocukların babası Mehmet A.'nın cansız bedenleri bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken incelemeler devam ediyor. Sosyal medyada gündeme gelen konu duyanları yasa boğdu. Cani babanın çocuklarına kıymasının ardından olay yerine gelen ekiplerin videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. İşte Sancaktepe intihar olayı görüntüleri...
27.01.2023 14:02 - Son Güncelleme: 27.01.2023 14:02
Son dakika İstanbul Sancaktepe'de baba vahşet! Sancaktepe'de bir sitedeki dairede iki erkek çocuğu, bir kız çocuğu ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği belirtiliyor. İşte Sancaktepe son dakika intihar ve cinayet olayı görüntüleri...
İstanbul Sancaktepe'de site içerisinde bulunan bir dairede iki erkek çocuğu, bir kız çocuğu ile, çocukların babası Mehmet A.'nın cansız bedenleri bulundu. Sosyal medyada çıkan görüntüler ise infial yarattı. İşte olay yeri incelemenin görüntüleri...
Olay, Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede yaşandı.