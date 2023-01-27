İstanbul Sancaktepe'de kan donduran olay! 3 çocuğunu asıp intihar etti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı! "Bu nasıl canilik..."

Son dakika İstanbul Sancaktepe'de baba vahşet! Sancaktepe'de bir sitedeki dairede iki erkek çocuğu, bir kız çocuğu ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği belirtiliyor. İşte Sancaktepe son dakika intihar ve cinayet olayı görüntüleri...