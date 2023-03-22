İstanbul İFTAR ÇADIRI nerelerde var? 2023 İFTAR ÇADIRI LİSTESİ! İBB, Kızılay semt semt açıklandı! Beykoz, Kurtköy, Üsküdar, Sultanahmet, Eyüp...
İstanbul iftar çadırları hakkında araştırmalar hızlandı. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle iftarını dışarıda açmak isteyenler İstanbul iftar çadırlarının nerelerde kurulacağını merak ediyor. İBB ve Kızılay tarafından kurulması beklenen çadırlar için hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle kurulamayan çadırların bu sene itibariyle birçok semtte yer alacağı belirtildi. Peki, İstanbul Beykoz, Eyüp, Kurtköy, Üsküdar iftar çadırları nerelere kurulacak? İşte İBB, Kızılay iftar çadırları ve yerleri...
22.03.2023 09:34 - Son Güncelleme: 22.03.2023 09:34
İstanbul iftar çadırı Ramazan itibariyle merak ediliyor. Belediyeler tarafından iftar çadırı hazırlıkları başladı. Birçok semtte kurulacak çadırlar için tüm bilgileri sizler için derledik. İşte İstanbul iftar çadırı listesi 2023...