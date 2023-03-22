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Haberler Trend İstanbul İFTAR ÇADIRI nerelerde var? 2023 İFTAR ÇADIRI LİSTESİ! İBB, Kızılay semt semt açıklandı! Beykoz, Kurtköy, Üsküdar, Sultanahmet, Eyüp...

İstanbul İFTAR ÇADIRI nerelerde var? 2023 İFTAR ÇADIRI LİSTESİ! İBB, Kızılay semt semt açıklandı! Beykoz, Kurtköy, Üsküdar, Sultanahmet, Eyüp...

İstanbul iftar çadırları hakkında araştırmalar hızlandı. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle iftarını dışarıda açmak isteyenler İstanbul iftar çadırlarının nerelerde kurulacağını merak ediyor. İBB ve Kızılay tarafından kurulması beklenen çadırlar için hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle kurulamayan çadırların bu sene itibariyle birçok semtte yer alacağı belirtildi. Peki, İstanbul Beykoz, Eyüp, Kurtköy, Üsküdar iftar çadırları nerelere kurulacak? İşte İBB, Kızılay iftar çadırları ve yerleri...

takvim.com.tr
22.03.2023 09:34 - Son Güncelleme: 22.03.2023 09:34
İstanbul İFTAR ÇADIRI nerelerde var? 2023 İFTAR ÇADIRI LİSTESİ! İBB, Kızılay semt semt açıklandı! Beykoz, Kurtköy, Üsküdar, Sultanahmet, Eyüp...

İstanbul iftar çadırı Ramazan itibariyle merak ediliyor. Belediyeler tarafından iftar çadırı hazırlıkları başladı. Birçok semtte kurulacak çadırlar için tüm bilgileri sizler için derledik. İşte İstanbul iftar çadırı listesi 2023...

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İstanbul İFTAR ÇADIRI nerelerde var? 2023 İFTAR ÇADIRI LİSTESİ! İBB, Kızılay semt semt açıklandı! Beykoz, Kurtköy, Üsküdar, Sultanahmet, Eyüp...

HER GÜN 17 BİN KİŞİLİK İFTAR

İBB, Ramazan ayı boyunca İstanbullulara her gün 60 farklı noktada 16 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İftar menüsü çeşitli çorbalar, etli ana yemek, yardımcı yemek, su, ayran ve tatlıdan oluşacak.

İstanbul İFTAR ÇADIRI nerelerde var? 2023 İFTAR ÇADIRI LİSTESİ! İBB, Kızılay semt semt açıklandı! Beykoz, Kurtköy, Üsküdar, Sultanahmet, Eyüp...

Her gün 15 farklı noktada mobil büfeler ve çadırlardan bin kişilik kumanya dağıtımı gerçekleştirilecek. Kumanyalarda; çorba, sandviç çeşitleri, tatlı, su ve meyve suyu bulunacak.

İstanbul İFTAR ÇADIRI nerelerde var? 2023 İFTAR ÇADIRI LİSTESİ! İBB, Kızılay semt semt açıklandı! Beykoz, Kurtköy, Üsküdar, Sultanahmet, Eyüp...

Dağıtımlar;

-Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında;

-Yenikapı Marmaray İstasyonunda;

İstanbul İFTAR ÇADIRI nerelerde var? 2023 İFTAR ÇADIRI LİSTESİ! İBB, Kızılay semt semt açıklandı! Beykoz, Kurtköy, Üsküdar, Sultanahmet, Eyüp...

-Beşiktaş ve Kadıköy İskelesinde;

-Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istasyonlarında

-Eminönü, Şirinevler, Üsküdar meydanlarında yapılacak.

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