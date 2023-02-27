İstanbul depremi olacak mı, ne zaman 2023? Büyük Marmara depremi nerede, kaç şiddetinde olacak? Hangi illeri etkileyecek? 7.2 büyüklüğünde...

KUZEY MARMARA EN ÇOK İSTANBULU ETKİLEYECEK!

Kahramanmaraş merkezli depremin İstanbul'da olması durumunda sonuçlarının daha ağır olacağına işaret ederek Prof. Dr. Ercan, şöyle devam etti:

"Türkiye tamamen göçer. Zaten biz bu kurguyu İstanbul için hazırlıyorduk. Marmara'nın çevresinde 25 milyon kişi yaşıyor. Marmara'da olan her deprem 150 kilometre uzağı etkiliyor. Yani Gölcük depremi İstanbul depremidir, İstanbul depremi Gölcük depremi olacaktır. Aynı zamanda Yalova depremi, Karamürsel, Tekirdağ depremi olacaktır.