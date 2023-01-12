İsminizin ilk harfi kaderinizi gösteriyor! Meğer kişiliğimizi adımız belirliyormuş! İsmi D, Z, E, M, A harfleriyle başlayanların geleceği...
İsminizin ilk harfine göre kişiliğiniz belli oluyor. Annenizin size koyduğu veya sizin çocuklarınız için seçtiğiniz isimler karakteriniz ve kaderiniz için oldukça etkili oluyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre kişinin ismi güçlü, başarılı, tembel ve dürüst olmasını etkileyebiliyor. Harflerin enerjisiyle ilgili yapılan çalışmalar ve dil bilimi konusundaki makaleler ismin ilk harfinin bu konuda oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle isminizin baş harfi D, Z, M, A ile başlıyorsa dikkat! İşte isminize göre kişilik analizi...
İsminiz geleceğinizi belirlemede büyük rol oynuyor! Uzmanlar harflerin enerjisinin kişinin hayatında etkili olduğunu savunuyor. Bu nedenle doğduğumuz anda bize verilen ismin enerjisiyle büyüyoruz diyebiliriz. Özellikle isminizin ilk harfi bunlarla başlıyorsa çok şanslısınız. İşte isminizin ilk harfine göre kişilik özellikleriniz. …
A HARFİ
A harfi namus ve erdem sembolüdür. Ayrıca kişiye lider olmak şahsiyetini verir. A harfi İnsanın keşif etme ve orijinal yaşantısına yön verir. Hızlı hareket etmeleri ve meydan okuyan halleri onları ele verir. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret ederler ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirler.
İsminizin içinde birden fazla a harfi varsa bu sizin macera sever, sadakatli , çalışkan ve verimli bir şahsiyetiniz olduğu anlamına gelir.
B HARFİ
B harfi yaşam gücünü ifade eder. Bu harf kişiye canlılık ve heves verir. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum tek amaçlarıdır. Bulunduğu ortamda barış olmasını isterler. Arkadaş canlısı, ev hayatını seven, sempatik bu insanlar ağır hareket ederler. Fakat attıkları adımlar güvenilir ve sağlamdır.
B harfi isminizin içinde bulunuyorsa kendinizi daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün olan ve şüpheli ve kuşkulu bir kişiliğiniz var demektir .
C HARFİ
İyimser sevecen ve idareci bir kişiliğiniz var demektir . yaratıcı özellikleri gelişmiş, eğlenceli ve iletişimi kuvvetli insanlardır. Özellikle el becerileri çok kuvvetlidir. Yarım daire andıran bu harfin insanları kendilerini zaman zaman eksik hissederler ve diğer yarılarını bulmaya çalışırlar. Bu da onları sürekli bir arayışa iter. Değişim onlar için kaçınılmazdır. Sabırsız olmaları en büyük eksikleridir.