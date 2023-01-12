İsminizin ilk harfi kaderinizi gösteriyor! Meğer kişiliğimizi adımız belirliyormuş! İsmi D, Z, E, M, A harfleriyle başlayanların geleceği...

A HARFİ

A harfi namus ve erdem sembolüdür. Ayrıca kişiye lider olmak şahsiyetini verir. A harfi İnsanın keşif etme ve orijinal yaşantısına yön verir. Hızlı hareket etmeleri ve meydan okuyan halleri onları ele verir. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret ederler ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirler.

İsminizin içinde birden fazla a harfi varsa bu sizin macera sever, sadakatli , çalışkan ve verimli bir şahsiyetiniz olduğu anlamına gelir.