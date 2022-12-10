İslam Memiş altın için beklenen tarihi açıkladı: Nihayet geldi! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları
Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş gene ilgi çeken açıklamalarıyla gündemde yerini almış durumda. Piyasaya sürülen Reşat altın hakkında mühim açıklamalar yapan İslam Memiş değerlendirmelerini yatırımcılarla paylaştı.
Darphane bağlamında piyasaya sürülecek olan Reşat Beşli, gündemde konumunu aldı. Para Pazarları Eksperi İslam Memiş, yatırım yapacaklara mühim tüyolar verdi. Açıklamalarıyla gündemde bulunan İslam Memiş, yeni gelişmeleri aktarmaya devam etmekte.
İslam Memiş "hayırlı olsun" dedi
Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler için önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş, açıklamalarına bir yenisini ekledi. Reşat Beşli (Reşat Beşibiryerde)ziynet altının artık Darphane tarafından basıldığını dile getiren Memiş, piyasada bulunan Reşat Beşli'nin 22 ayar olacağını ifade etti.
21 ayar veya düşük ayar diye bir şeyin söz konusu olmayacağını vurgulayan Memiş, sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun dileklerini iletti. Şimdiye kadar piyasada yer alan Reşat Beşi bir yerdelerin %90'ının 21 veya daha alt ayarda olduğunu vurgulayan İslam Memiş, 22 ayar Beşibiryerde'ye sahip olmak isteyen kişilerin 2000-3000 TL işçilik bedeli ödemek zorunda kaldığını belirtti. Ancak 7 Aralık itibariyle Darphane tarafından piyasaya sürülecek olan Reşat Beşibiryerdelerde bu sorunun olmayacağını dile getirdi.
Altında Fed belirsizliği
Altın bu sene Fed'in agresif sıkılaşma politikası ve dolardaki yükselişten olumsuz etkilendi. Son birkaç günde ise Fed'in faiz artış patikasını yavaşlatacağı beklentisiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti. Dün yüzde 0,1 yükselen spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0,1 artışla 1,773 dolar seviyelerinde. Bloomberg Dolar Spot Endeksi önceki seanstaki yüzde 0,3'lük yükseliş sonrası yatay seyirde. Gümüş, platin ve paladyum ise yükselişte.
Commtrendz Risk Management Yöneticisi Gnanasekar Thiagarajan altın fiyatlarındaki rallinin en azından Fed toplantısına kadar sürebileceğini belirterek "Toplantı öncesinde bazı yukarı yönlü hareketler de olabilir" değerlendirmesini yaptı. Piyasalar Fed'in Aralık toplantısında faiz artışını yavaşlatmasını ve 50 baz puanlık artışla yola devam etmesini bekliyor. Oanda Kıdemli Analisti Edward Moya altının 1,760 dolar civarında konsolide olacağı tahminini paylaştı.