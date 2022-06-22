İŞKUR yurtdışı vasıflı vasıfsız iş ilanları 2022! İŞKUR Belçika, Fransa, Avustralya, Hollanda, İsveç, Kuveyt yurtdışı işçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları…

İŞKUR Yurtdışı İşçi Alımı Ne Zaman Yapılacak?

İŞKUR yurtdışı işçi alımı için birçok ülke ile ikili anlaşmaya sahiptir. Belçika, Fransa, Avustralya, Hollanda, İsveç, Kuveyt ve daha birçok ülke ile olan ikili işgücü anlaşmalarını İŞKUR'un resmi adresi üzerinden takip edebilirsiniz.