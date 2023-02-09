İŞKUR en az 11.000 TL maaşla alım var! Başvurmayan bin pişman olur! İlanlar sıralı tam liste... 9-28 Şubat 18-48 yaş arası personel alımı başladı!

Kamu için çalışma kuşkusuz anında herkes yönünden mühim bulunduğu şu dönemdelerde 18-48 yaş arası memur alımı başladı. Buna göre bu yaş aralığında olanlarda çok basit biçimde memur olabilecek. Üstelik bu haber duyulduktan sonra başvurmayanlara baktığımız vakit büyük bir fırsatı da kaçırmış olacaklar.