İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!

Yayınladığı kamu ve özel sektör ilanları yardımıyla ülke çapında yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerine sürat kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kişilerin iş sahibi olabilmeleri ve ülke içi üretimi arttırabilmeleri adına detaylı projeler ilerleten Türkiye İş Kurumu, ilerlettiği projelerden biri olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, vatandaşlara günlük ücret ödeneceğini ilan etti.