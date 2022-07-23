İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!
İŞKUR tarafından yapılan duyuru vatandaşları adeta mest etti. Bu kapsamda iş sahibi olmak isteyen kişilere sevindirici haber geldi. Ülkemizde çalışan sayısının artmasını ve işsizliğin azalmasını amaçlayan İŞKUR önemli projeler ile ortaya çıkıyor. Şartları gerçekleştiren bütün işsiz vatandaşlara, değişik tutarlarda günlük ödeme yapılacağı açıklandı. İşte İŞKUR'un ödemelerine dair haberin devamı
23.07.2022 13:45 - Son Güncelleme: 23.07.2022 13:46
Yayınladığı kamu ve özel sektör ilanları yardımıyla ülke çapında yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerine sürat kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kişilerin iş sahibi olabilmeleri ve ülke içi üretimi arttırabilmeleri adına detaylı projeler ilerleten Türkiye İş Kurumu, ilerlettiği projelerden biri olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, vatandaşlara günlük ücret ödeneceğini ilan etti.