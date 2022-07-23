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Haberler Trend İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!

İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!

İŞKUR tarafından yapılan duyuru vatandaşları adeta mest etti. Bu kapsamda iş sahibi olmak isteyen kişilere sevindirici haber geldi. Ülkemizde çalışan sayısının artmasını ve işsizliğin azalmasını amaçlayan İŞKUR önemli projeler ile ortaya çıkıyor. Şartları gerçekleştiren bütün işsiz vatandaşlara, değişik tutarlarda günlük ödeme yapılacağı açıklandı. İşte İŞKUR'un ödemelerine dair haberin devamı

takvim.com.tr
23.07.2022 13:45 - Son Güncelleme: 23.07.2022 13:46
İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!

Yayınladığı kamu ve özel sektör ilanları yardımıyla ülke çapında yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerine sürat kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kişilerin iş sahibi olabilmeleri ve ülke içi üretimi arttırabilmeleri adına detaylı projeler ilerleten Türkiye İş Kurumu, ilerlettiği projelerden biri olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, vatandaşlara günlük ücret ödeneceğini ilan etti.

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İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!

Türkiye İş Kurumu doğrultusundan yayılan ücret ödemeli hizmet, kısa vakit içinde arama motorlarında en çok sorgulanan kurum hizmetlerinden biri olmayı başardı. Vatandaşlar, kurumun alakalı istihdam hizmetinden nasıl yararlanacaklarını incelemeye başladılar.

İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!

Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı

Türkiye İş Kurumu, kendi içeriğinde geliştirmiş bulunduğu İşbaşı Eğitim Programı'nı duyurarak, vatandaşlara istihdam alanının yaratılacağını ve karşılığında günlük ücret ödeneceğini bildirdi.

İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!

Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanan İşbaşı Eğitim Programı, kuruma kaydı tespit edilen ve işsiz olan vatandaşların, mesleki deneyime sahip olabilmelerini ve kuramsal olarak bildikleri meslekleri uygulamaya dökebilmelerini gerçekleştiren bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

İŞKUR duyurdu: İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı ödenecek!

Bu uygulama kapsamında becerilerine göre detaylı meslek gruplarında kursiyer olarak görevlendirilen vatandaşlar, bu görevlendirme karşılığında günlük olarak ücret alırlar.

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