İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin 900 şçi alımı için nefesler tutuldu. Binlerce aday Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura sonuçlarını araştırıyor. İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda yapılacak alımda başvurular tamamlandı. Sonuçlar 25-26 Nisan günü gerçekleşecek kura çekilişi ile belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi saat kaçta? İşte tüm merak edilenler ve Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme ekranı...