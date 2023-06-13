Işık hızıyla geliyor! Haziran ayı ortası için kritik uyarı... Geriye sadece 1,2,3,4,5 günümüz kaldı. Şimdiden öğrenin şok yaşamayın!
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte insanlar güneşli ve sıcak günlerin tadını çıkarmak için planlar yapmaya başladı. Ancak, hava durumuyla ilgili yapılan son öngörülere göre Türkiye'nin serin ve yağışlı günler geçireceği belirtiliyor. Meteoroloji uzmanlarından Kerem Ökten'in yaptığı uyarıya göre, bu durumun 19 Haziran'a kadar devam etmesi bekleniyor. Bu durum, tatilcilerin ve etkinlik planlayanların dikkatini çekiyor ve planlarını güncellemelerini gerektirebilir.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin 19 Haziran tarihine dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-19 Haziran haftasının Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında geçeceğini belirtti. Avrupa modeline dayanarak yaptığı son güncellemeye göre, serin hava koşullarının devam edeceğini ifade etti. Ökten, "Serin havalara yağmuru da ısıtır..." sözleriyle de bu dönemde yağışların beklendiğini vurguladı.
Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan bu tür uyarılar, halkın bilinçli kararlar alabilmesi ve olası risklerden korunabilmesi için büyük önem taşır. Kerem Ökten'in yaptığı 19 Haziran uyarısı da bu kapsamda dikkate alınması gereken bir bilgidir.
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Aynı zamanda vatandaşların günlük hayatını da etkileyebilecek olan yağışlar, 19 Haziran tarihine kadar sürebilir. Bu nedenle, insanlar günlük aktivitelerini, açık hava etkinliklerini ve seyahat planlarını bu duruma göre düzenlemelidir.