Işık hızıyla geliyor! Haziran ayı ortası için kritik uyarı... Geriye sadece 1,2,3,4,5 günümüz kaldı. Şimdiden öğrenin şok yaşamayın!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin 19 Haziran tarihine dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-19 Haziran haftasının Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında geçeceğini belirtti. Avrupa modeline dayanarak yaptığı son güncellemeye göre, serin hava koşullarının devam edeceğini ifade etti. Ökten, "Serin havalara yağmuru da ısıtır..." sözleriyle de bu dönemde yağışların beklendiğini vurguladı.