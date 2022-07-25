İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı
Yayınladığı kamu ve özel sektör ilanları yardımıyla ülke çapında yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerine sürat kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kişilerin iş sahibi olabilmeleri ve ülke içi üretimi arttırabilmeleri adına detaylı projeler ilerleten Türkiye İş Kurumu, ilerlettiği projelerden biri olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, vatandaşlara günlük ücret ödeneceğini ilan etti.
25.07.2022 08:29 - Son Güncelleme: 25.07.2022 08:29
İŞKUR tarafından yapılan duyuru vatandaşları adeta mest etti. Bu kapsamda iş sahibi olmak isteyen kişilere sevindirici haber geldi. Ülkemizde çalışan sayısının artmasını ve işsizliğin azalmasını amaçlayan İŞKUR önemli projeler ile ortaya çıkıyor. Şartları gerçekleştiren bütün işsiz vatandaşlara, değişik tutarlarda günlük ödeme yapılacağı açıklandı. İşte İŞKUR'un ödemelerine dair haberin devamı