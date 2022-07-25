İş arayana 211,55 TL, öğrenciye 158,66 TL, başvuranlara ise 232,71 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı

İŞKUR tarafından yapılan duyuru vatandaşları adeta mest etti. Bu kapsamda iş sahibi olmak isteyen kişilere sevindirici haber geldi. Ülkemizde çalışan sayısının artmasını ve işsizliğin azalmasını amaçlayan İŞKUR önemli projeler ile ortaya çıkıyor. Şartları gerçekleştiren bütün işsiz vatandaşlara, değişik tutarlarda günlük ödeme yapılacağı açıklandı. İşte İŞKUR'un ödemelerine dair haberin devamı