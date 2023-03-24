IQ'su 77 çıkan papağan Alex tam bir yetenek abidesi... Ölmeden önce sahibine söylediklerini duyanlar şaştı kaldı. Küçük dilinizi yutacaksınız. Papağan Alex çok önemli araştırmalara konu olan bir Afrika papağanıydı. Alex Haziran 1977'de Chicago'daki bir evcil hayvan dükkanından, o yaklaşık 12-13 aylıkken satın alındı. Ölümüne kadar olan süreçte becerileriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.