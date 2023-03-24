IQ'su 77 çıkan papağan Alex tam bir yetenek abidesi... Ölmeden önce sahibine söylediklerini duyanlar şaştı kaldı! Küçük dilinizi yutacaksınız!
Papağan Alex, Irene Pepperberg'in hayvan psikolojisi, özellikle de kuşlar üzerine yaptığı araştırmalar sırasında 30 yıl boyunca hem meslektaşı hem de deneğiydi. Alex ile çalışmalara başlamadan önce kuşlar zeki hayvanlar olarak kabul edilmiyordu. Dr. Pepperberg'in çalışmaları Afrika gri papağanının yeteneklerini çeşitli biliş egzersizleriyle gösterdiği için alanı tamamen değiştirdi. Öte yandan 30'lu yaşlarında yaşama veda eden Alex'in son sözleri duyanları şaşkına çevirdi.
24.03.2023 10:42 - Son Güncelleme: 24.03.2023 10:46
IQ'su 77 çıkan papağan Alex tam bir yetenek abidesi... Ölmeden önce sahibine söylediklerini duyanlar şaştı kaldı. Küçük dilinizi yutacaksınız. Papağan Alex çok önemli araştırmalara konu olan bir Afrika papağanıydı. Alex Haziran 1977'de Chicago'daki bir evcil hayvan dükkanından, o yaklaşık 12-13 aylıkken satın alındı. Ölümüne kadar olan süreçte becerileriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.