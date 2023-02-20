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IQ'nuzu birebir yansıtan renk testi: 50 kişiden 5'i bile zor görüyor! Dairenin ortasında hangi renk var?

Bu optik illüzyon IQ'nuzu test eder ve ne tür bir zekaya sahip olduğunuzu gösterir. Peki, siz ne tür bir dahi olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Bu dairede görebildiğiniz ilk renk size dair büyük emareler taşıyor. Ayrıca yine ilk gördüğünüz renk sizin ne kadar zeka düzeyine sahip olduğunuzu gösteriyor. Çoğu kişi ortada bir renk göremediğini de ifade ediyor. Şimdi IQ'nuzu birebir yansıtan renk testini detaylıca incelemeye başlayabiliriz. Resimdeki ilk olarak gördüğünüz rengi tespit edip kişilik özelliklerinize dair bilgileri öğrenebilirsiniz.

20.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 20.02.2023 11:36
IQ’nuzu birebir yansıtan renk testi: 50 kişiden 5’i bile zor görüyor! Dairenin ortasında hangi renk var?

IQ'nuzu birebir yansıtan renk testi geldi. 50 kişiden 5'i bile zor görüyor. Dairenin ortasında hangi renk var sorusu bu kişilik testinde insanlara yöneltiliyor. Bu optik illüzyon, IQ'nuzu test eder ve yüksek bir zeka düzeyine sahip olup olmadığınızı ortaya çıkarıyor. İnsanlar dairenin merkezine uzun süre bakarlarsa bu optik illüzyonda rengi ayırt edebiliyor. Peki, ne tür bir dahi olduğunuzu bilmek ister misiniz? Şimdi dikkatlice bakmaya başlayabilirsiniz.

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IQ’nuzu birebir yansıtan renk testi: 50 kişiden 5’i bile zor görüyor! Dairenin ortasında hangi renk var?

ORTADA İLK HANGİ RENGİ GÖRDÜNÜZ?

Bu yanılsama sayesinde ne tür bir dahi olduğunuzu bilmek istiyorsanız, siyah ve beyaz tonlardan oluşan bir daireye sahip olan resme bakmanız yeterli olacaktır.

IQ’nuzu birebir yansıtan renk testi: 50 kişiden 5’i bile zor görüyor! Dairenin ortasında hangi renk var?

MAVİ RENK - ALGI DEHASI

Mavi rengi ilk kez gördüyseniz, bir algı dehasısınız demektir.

IQ’nuzu birebir yansıtan renk testi: 50 kişiden 5’i bile zor görüyor! Dairenin ortasında hangi renk var?

Uzmanlara göre bu düşünceye sahip kişilerin beyin dalga frekansı 100 ile 120 Hz arasındadır.

IQ’nuzu birebir yansıtan renk testi: 50 kişiden 5’i bile zor görüyor! Dairenin ortasında hangi renk var?

Muhtemelen yaşam kavramlarını çok hızlı kavrarsınız ve büyük bir zihinsel berraklığa sahipsiniz.

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