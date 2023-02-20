IQ’nuzu birebir yansıtan renk testi: 50 kişiden 5’i bile zor görüyor! Dairenin ortasında hangi renk var?

IQ'nuzu birebir yansıtan renk testi geldi. 50 kişiden 5'i bile zor görüyor. Dairenin ortasında hangi renk var sorusu bu kişilik testinde insanlara yöneltiliyor. Bu optik illüzyon, IQ'nuzu test eder ve yüksek bir zeka düzeyine sahip olup olmadığınızı ortaya çıkarıyor. İnsanlar dairenin merkezine uzun süre bakarlarsa bu optik illüzyonda rengi ayırt edebiliyor. Peki, ne tür bir dahi olduğunuzu bilmek ister misiniz? Şimdi dikkatlice bakmaya başlayabilirsiniz.