İndirin telefonunuzda dursun! Bas konuş, internetsiz bağlanma, 112 butonu, konum yollama, acil durum... Depremde hayat kurtaran mobil uygulamalar!
AFAD Acil Çağrı mobil uygulamasından acil yardım talep edildiğinde, afetzedenin telefonunun şarjı bitse de konum bilgileri sisteme işlendiği için arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirilebiliyor.
Depremde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar AFAD acil çağrı butonu ile yardım göçük altındaki yakınları da dahil olmak üzere giysi ve yiyecek yardımı da talep edebiliyor. Bunun yanında sizler için derlediğimiz birçok uygulama da doğal afet sırasında hayatta kalmanıza yardımcı olabilir. İşte deprem mobil uygulamaları ve hayat kurtaran özellikler...
Mobil uygulamadaki toplam kullanıcı sayısı, 137.000 kişidir.
Uygulama, İngilizce dil seçeneğine sahiptir.
Görme engellilere yönelik özellikleri de barındırmaktadır.
Kullanıcılar, uygulama içerisinde yer alan "Depremi Hissettiniz mi?" bölümünü kullanarak bulundukları alanda 4.0 veya daha fazla büyüklükte deprem olduğunda, deprem anında hissettikleri bilgileri ve fotoğrafları AFAD ile paylaşabilmektedirler.