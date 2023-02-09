İndirin telefonunuzda dursun! Bas konuş, internetsiz bağlanma, 112 butonu, konum yollama, acil durum... Depremde hayat kurtaran mobil uygulamalar!

Depremde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar AFAD acil çağrı butonu ile yardım göçük altındaki yakınları da dahil olmak üzere giysi ve yiyecek yardımı da talep edebiliyor. Bunun yanında sizler için derlediğimiz birçok uygulama da doğal afet sırasında hayatta kalmanıza yardımcı olabilir. İşte deprem mobil uygulamaları ve hayat kurtaran özellikler...