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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! O da tanıdık! Meğer kızının babası...

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncu hakkında en çok "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ergeç'in kızının babası bakın kimmiş...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 15:17 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 15:17
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! O da tanıdık! Meğer kızının babası... 1

İnci Taneleri dizisinin yeni sezon fragmanının yayınlanması üzerine gündeme gelen Selma Ergeç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! O da tanıdık! Meğer kızının babası... 2

Selma Ergeç Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! O da tanıdık! Meğer kızının babası... 3

Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi.

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