İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! O da tanıdık! Meğer kızının babası...

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncu hakkında en çok "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ergeç'in kızının babası bakın kimmiş...