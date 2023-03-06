İnadım inat olan 4 burç! Ağızlarıyla kuş tutsalar boş... Tek hatada çat diye üstünü çiziyor. Astroloji dünyasına meraklı olan insanlar özellikle burç özellikleri hakkında bilgi almak istiyor. İnatçı burçlar arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yer alıyor. Bu burçların ortak özellikleri, tutkulu ve kararlı olmaları olarak biliniyor. İnatçı burçlar fikirleri ve hedefleri için savaşırken kolay kolay pes etmiyor. Bu yazımızda sizlere burçların inatçı özelliklerini ve bu özelliklerin nasıl etkiler yarattığını detaylı bir şekilde anlatacağız.