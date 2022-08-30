İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak! En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı!
İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya başladı.İş arayanlar konu hakkında detayları merak ediyor. Garson, güvenlik, temizlik işçisi, bekçi alımları başladı. İŞKUR personel alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR garson, bekçi, güvenlik alımı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...
30.08.2022 20:05 - Son Güncelleme: 30.08.2022 20:05
İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR perrsonel alımı için başvurularınızı e-devlet üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR KİMLER BAŞVURABİLİR?
Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır. İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.