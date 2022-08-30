İlkokul mezunu olmak yetiyor! 108 bin Garson, güvenlik, bekçi alımı yapılacak! En az 6 bin TL maaşla online başvurular başladı!

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ayrıca ilanlar için aranan genel şartlar ise şöyle paylaşıldı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 18 yaşında olmak

En az ilköğretim mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)