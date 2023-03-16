İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura hangi gün kalkılacak? NE ZAMAN ORUÇLUYUZ 2023? Ramazan ayı İL İL İMSAK (SAHUR) ve İFTAR saatleri DİYANET!
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan Ayı bu yıl Diyanet tarafından paylaşılan takvime göre Mart ayında başlayacak. Bu kadim günde islamın 5 temel şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 81 ilde yaşayanlar için haberimizde il il imsak ve iftar saatlerine yer verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki ne zaman oruçluyuz 2023? İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura hangi gün kalkılacak? İşte Ramazan ayı il il imsak (sahur) ve iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli.
RAMAZAN AYI İL İL İMSAK (SAHUR) VE İFTAR SAATLERİ DİYANET! Bağışlayıcı ay Ramazan ayı yaklaştı. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen bu ayda orucun önemi büyük. Hz. Peygamber'in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen orucun Arapça karşılığı olan kelimesinin kökünde de "kendini tutma, geri durma" anlamı vardır. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? İşte 2023 Ramazan ayı imsak ve aftar vakitleri...
RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN 2023?
Ramazan ayı bu yıl 23 Mart tarihinde başlayacak. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.
Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.
2023 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 23 Mart 2023 Perşembe günü imsak vakti 05:31 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
Bu sene ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. 22 Mart akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.