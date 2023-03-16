İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura hangi gün kalkılacak? NE ZAMAN ORUÇLUYUZ 2023? Ramazan ayı İL İL İMSAK (SAHUR) ve İFTAR saatleri DİYANET!

RAMAZAN AYI İL İL İMSAK (SAHUR) VE İFTAR SAATLERİ DİYANET! Bağışlayıcı ay Ramazan ayı yaklaştı. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen bu ayda orucun önemi büyük. Hz. Peygamber'in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen orucun Arapça karşılığı olan kelimesinin kökünde de "kendini tutma, geri durma" anlamı vardır. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? İşte 2023 Ramazan ayı imsak ve aftar vakitleri...