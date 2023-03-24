RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend İFTAR MENÜSÜ 2. GÜN 🍴 Bugün ne pişirsem? 4-6-8-10 kişilik, en kolay, pratik, lezzetli, ekonomik, hızlı, tatlı-tuzlu İFTAR MENÜSÜ önerileri...

İFTAR MENÜSÜ 2. GÜN 🍴 Bugün ne pişirsem? 4-6-8-10 kişilik, en kolay, pratik, lezzetli, ekonomik, hızlı, tatlı-tuzlu İFTAR MENÜSÜ önerileri...

İftar menüsü önerileri akşama güzel bir sofra hazırlamak isteyenler tarafından merak ediliyor. İftara özel ikinci gün menüsünü sizler için hazırladık. İşte evde kalabalık misafirleriniz için kolayca hazırlayabileceğiniz iftar menüsü tavsiyeleri...

takvim.com.tr
24.03.2023 16:50 - Son Güncelleme: 24.03.2023 16:50
İFTAR MENÜSÜ 2. GÜN 🍴 Bugün ne pişirsem? 4-6-8-10 kişilik, en kolay, pratik, lezzetli, ekonomik, hızlı, tatlı-tuzlu İFTAR MENÜSÜ önerileri...

İftara kalabalık misafirleriniz varsa ve güzel bir sofra ortaya çıkarmak istiyorsanız bu tarifleri deneyebilirsiniz. Hem kısa sürede hem de oldukça lezzetli bir şekilde hazırlayabileceğiniz iftar menüsü önerimizi sizler için derledik. İşte 2. gün iftar menüsü tavsiyesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İFTAR MENÜSÜ 2. GÜN 🍴 Bugün ne pişirsem? 4-6-8-10 kişilik, en kolay, pratik, lezzetli, ekonomik, hızlı, tatlı-tuzlu İFTAR MENÜSÜ önerileri...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek
1 tatlı kaşığı pirinç
2 tatlı kaşığı bulgur
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
Tuz, karabiber, kuru nane
3 yemek kaşığı sıvı yağ veya isteğe göre tereyağı
1.5 litre su

İFTAR MENÜSÜ 2. GÜN 🍴 Bugün ne pişirsem? 4-6-8-10 kişilik, en kolay, pratik, lezzetli, ekonomik, hızlı, tatlı-tuzlu İFTAR MENÜSÜ önerileri...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

-3 yemek kaşığı yağımızı tencereye koyup ince kesim soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sonrasında salça ilave ediyoruz.

-Salçanın kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra yıkadığımız kırmızı mercimekleri, pirinçleri ve bulguru ilave edip 1 dakika kavuruyoruz.

-Sonrasında kaynattığımız sıcak suyu isteğe göre et suyu da koyup, son olarak istediğiniz baharatları ekleyip mercimekler yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. İsteyenler blenderde da çekebilir. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ 2. GÜN 🍴 Bugün ne pişirsem? 4-6-8-10 kişilik, en kolay, pratik, lezzetli, ekonomik, hızlı, tatlı-tuzlu İFTAR MENÜSÜ önerileri...

KIYMALI ALİ NAZİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5-6 adet patlıcan
4-5 kaşık süzme yoğurt
2 diş sarımsak
1 parça limon
Tuz


Kıymalı sos için;

300-400 gr kıyma
2-3 adet sivri biber
1 adet iri domates
3-4 kaşık zeytinyağ
Tuz karabiber pul biber kimyon


Üzeri için;

1 kaşık tereyağ toz kırmızı biber

İFTAR MENÜSÜ 2. GÜN 🍴 Bugün ne pişirsem? 4-6-8-10 kişilik, en kolay, pratik, lezzetli, ekonomik, hızlı, tatlı-tuzlu İFTAR MENÜSÜ önerileri...

KIYMALI ALİ NAZİK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları yıkayıp bir kaç yerinden delip köz tavasında yumuşayana kadar közleyelim.

Pişen patlıcanların kabuklarını soyup limonla her yerini ovalım bu kararmasını engelleyecektir.

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