İFTAR MENÜSÜ 2. GÜN 🍴 Bugün ne pişirsem? 4-6-8-10 kişilik, en kolay, pratik, lezzetli, ekonomik, hızlı, tatlı-tuzlu İFTAR MENÜSÜ önerileri...
İftar menüsü önerileri akşama güzel bir sofra hazırlamak isteyenler tarafından merak ediliyor. İftara özel ikinci gün menüsünü sizler için hazırladık. İşte evde kalabalık misafirleriniz için kolayca hazırlayabileceğiniz iftar menüsü tavsiyeleri...
İftara kalabalık misafirleriniz varsa ve güzel bir sofra ortaya çıkarmak istiyorsanız bu tarifleri deneyebilirsiniz. Hem kısa sürede hem de oldukça lezzetli bir şekilde hazırlayabileceğiniz iftar menüsü önerimizi sizler için derledik. İşte 2. gün iftar menüsü tavsiyesi...
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?
-3 yemek kaşığı yağımızı tencereye koyup ince kesim soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sonrasında salça ilave ediyoruz.
-Salçanın kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra yıkadığımız kırmızı mercimekleri, pirinçleri ve bulguru ilave edip 1 dakika kavuruyoruz.
-Sonrasında kaynattığımız sıcak suyu isteğe göre et suyu da koyup, son olarak istediğiniz baharatları ekleyip mercimekler yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. İsteyenler blenderde da çekebilir. Afiyet olsun.