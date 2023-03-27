RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Hurmanın çekirdeğini sakın atmayın! İlaç gibi iyileştiriyor! Faydalarını duyan tek tek biriktirecek! O derdin bile dermanı...

Hurmanın çekirdeğini sakın atmayın! İlaç gibi iyileştiriyor! Faydalarını duyan tek tek biriktirecek! O derdin bile dermanı...

Hurma çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Ramazan ayında yediğiniz hurmaları tek tek biriktireceksiniz. Faydalarıyla tüm vücudunuza ilaç gibi gelecek. İşte hurma çekirdeğinin mucizevi faydaları...

takvim.com.tr
27.03.2023 09:53 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:56
Hurmanın çekirdeğini sakın atmayın! İlaç gibi iyileştiriyor! Faydalarını duyan tek tek biriktirecek! O derdin bile dermanı...

Hurma çekirdeğinin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Baştan aşağı tüm vücudunuza şifa veriyor. İşte hurma çekirdeğini çöpe atmamanız için nedenler...

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Hurmanın çekirdeğini sakın atmayın! İlaç gibi iyileştiriyor! Faydalarını duyan tek tek biriktirecek! O derdin bile dermanı...

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