Hoogerbeets'ten Türkiye için nöbette olun uyarısı! "6 Şubat depremi öncesi yaşanan dalgalanmanın aynısı..."
Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş depremini önceden tahmin etmesiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Hoogerbeets büyük bir ilgiyle takip edilirken son paylaşımı birçok kişiyi endişelendirdi. Kahramanmaraş depremi öncesi görülen dalgalanmalarının geçtiğmiz günlerde de görüldüğünü açıklayan Hoogerbeets Türkiye ve suriye için nöbette olun uyarısında bulundu.
01.05.2023 11:56 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:57
Ünlü gökbilimci Hoogerbeets son yaptığı açıklamayla birçok kişiyi endişeneldirdi. Paylaşımında 6 Şubat depreminden önce meydana gelen dalgalanmaların benzerini gördüğünü açıklayan Hoogerbeets Türkiye ve Suriye için uyarılarda bulundu.
'3 Şubat tarihinde Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı." diyerek Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin haberini vermişti.