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Hoogerbeets'ten Türkiye için nöbette olun uyarısı! "6 Şubat depremi öncesi yaşanan dalgalanmanın aynısı..."

Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş depremini önceden tahmin etmesiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Hoogerbeets büyük bir ilgiyle takip edilirken son paylaşımı birçok kişiyi endişelendirdi. Kahramanmaraş depremi öncesi görülen dalgalanmalarının geçtiğmiz günlerde de görüldüğünü açıklayan Hoogerbeets Türkiye ve suriye için nöbette olun uyarısında bulundu.

takvim.com.tr
01.05.2023 11:56 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:57
Hoogerbeets’ten Türkiye için nöbette olun uyarısı! 6 Şubat depremi öncesi yaşanan dalgalanmanın aynısı...

Ünlü gökbilimci Hoogerbeets son yaptığı açıklamayla birçok kişiyi endişeneldirdi. Paylaşımında 6 Şubat depreminden önce meydana gelen dalgalanmaların benzerini gördüğünü açıklayan Hoogerbeets Türkiye ve Suriye için uyarılarda bulundu.

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Hoogerbeets’ten Türkiye için nöbette olun uyarısı! 6 Şubat depremi öncesi yaşanan dalgalanmanın aynısı...

Bir dünya haritası üzerinde deprem beklediği yeni bölgeleri tek tek açıkladı.

Hoogerbeets’ten Türkiye için nöbette olun uyarısı! 6 Şubat depremi öncesi yaşanan dalgalanmanın aynısı...

'3 Şubat tarihinde Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı." diyerek Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin haberini vermişti.

Hoogerbeets’ten Türkiye için nöbette olun uyarısı! 6 Şubat depremi öncesi yaşanan dalgalanmanın aynısı...

"BU BÖLGEDE NÖBETTE OLUN"

Hoogerbeets kendi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Önümüzdeki günlerde bu bölgede nöbette olun. 21 Nisandaki bir dalgalanma, 6 şubattaki büyük deprem öncesi 29 Ocak'ta doğudaki aynı bölgeyi işaret etti. "

Hoogerbeets’ten Türkiye için nöbette olun uyarısı! 6 Şubat depremi öncesi yaşanan dalgalanmanın aynısı...

TÜRKİYE VE SURİYE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Hoogerbeets'in paylaştığı yeni haritada ise Suriye ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin yer aldığı görüldü.

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