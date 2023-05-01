Hoogerbeets'ten Türkiye için nöbette olun uyarısı! "6 Şubat depremi öncesi yaşanan dalgalanmanın aynısı..."

"BU BÖLGEDE NÖBETTE OLUN"

Hoogerbeets kendi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Önümüzdeki günlerde bu bölgede nöbette olun. 21 Nisandaki bir dalgalanma, 6 şubattaki büyük deprem öncesi 29 Ocak'ta doğudaki aynı bölgeyi işaret etti. "