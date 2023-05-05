Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı?
Her sene farklı şehirlerde etkinliklerle kutlanan ve dileklerin kabul olması için çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği Hıdırellez günleri 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Hıdırellez dilek kağıdı genellikle bir gül ağacının altına asılıyor. Ancak su ve deniz gibi yerlere de atıldığı biliniyor. Peki, Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı? İşte merak edilenler!
Hıdırellez duası ve dilekleri, günün en çok aranılan konuların başında geliyor. Peki, Hıdırellez dileği başkasına söylenir mi? Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak doğru mu, nasıl yapılır? Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Su yoksa dilek kağıdı yakılır mı? İşte merak edilenler...
HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?
Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.
Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.
HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELER?
Hıdırellez inanış ve ritüellerine örnekler veren Doç. Dr. Özlem Güzel, şöyle sıraladı:"Bereket ve şans için tepsi içine çeşitli tahıllar, ekmek ve su bırakılır. Gün doğmadan çiçek ve otların üstündeki çiğler toplanarak sütün içine koyup, süt mayalanır. Karınca yuvasından toprak alınıp, toprak kesesi yapılır. Kese mutfağa konur. Dolaplar, yağ kapakları, un çuvalları, kapı, pencere, ambar, cüzdan ve yiyecek kapılarının ağzı bereketli olsun diye açık bırakılır. İçinde para olan keseler gül dalına asılır. Pencere önlerine para bırakılır.