Hiç sır tutmayı beceremeyen 4 burç! Ağızlarında asla bakla ıslanmaz. Sır taşımak ve bir sırra vakıf olmak insanlar arasındaki ilişkilerden en önemli hususlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar sır taşıyabileceğini güvendiği insanlara sonsuz itimat ederek her şeyi onlara anlatıyor. Astrolojide de sırlar önemli bir yer tutuyor. Sır konusunda zayıf olan 4 burcu yazımızda sizlere aktarıyoruz.