Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı! Vatandaşlar akın etti!

Devlet 200 bin TL yardım veriyor. Bu anlamda kendi evini inşaa etmek isteyenlere büyük bir yardım olan bu 200 bin TL kişileri sevindirdi. Peki bu yardımı herkes alabilecek mi? En çok merak edilen soru bu oldu. Bu yardımdan yararlanmak bağlamında lüzumlu koşullar nedir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Bütün soruların yanıtını Devlet belirtti.