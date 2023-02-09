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Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı! Vatandaşlar akın etti!

Devlet barınma desteği paketlerini genişletti. 2023 senesinde barınma yardımı içinde prefabrik ve betonarme ev gerçekleştirmek isteyenler ekstra ödeme alabiliyor. Prefabrik ve betonarme ev yardım desteği yoksulluk sınırın altında olan kişilere verilebilecektir. Hanede tespit edilen birey başı aylık gelir toplamı asgari ücretin 1/3'ünden az olan yani fakirlik sınırının altında olan yurtdaşlar bu desteği alabilecek. Prefabrik ya da betonarme ev inşa yardımı hususunda işsiz ve yoksul vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilecek.

takvim.com.tr
09.02.2023 12:27 - Son Güncelleme: 09.02.2023 12:27
Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı! Vatandaşlar akın etti!

Devlet 200 bin TL yardım veriyor. Bu anlamda kendi evini inşaa etmek isteyenlere büyük bir yardım olan bu 200 bin TL kişileri sevindirdi. Peki bu yardımı herkes alabilecek mi? En çok merak edilen soru bu oldu. Bu yardımdan yararlanmak bağlamında lüzumlu koşullar nedir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Bütün soruların yanıtını Devlet belirtti.

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Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı! Vatandaşlar akın etti!

Kendi evini yapmak isteyen yoksul ve muhtaç vatandaşlar artık prefabrik ve betonarme evler için sübvansiyon olmaya hak kazanmıştır.

Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı! Vatandaşlar akın etti!

Bu 200 bin TL maddi destek olarak Prefabrik ve betonarme ev almak isteyen vatandaşlar; ikamet etmekte oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından talep etmeliler. Yoksulluk sınırının altında olamayan vatandaşların bu yardımı almaları uygun görülmemektedir.

Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı! Vatandaşlar akın etti!

Prefabrik Ev Yardımı Kimlere Yapılacak? Yardım Şartları Nelerdir?

Prefabrik ve betonarme ev yardım desteği yoksulluk sınırın altında olan vatandaşlara verilecektir. Hanede bulunan kişi başı aylık gelir toplamı asgari ücretin 1/3'ünden az olan yani yoksulluk sınırının altında olan vatandaşlar bu desteği alabilecek. Prefabrik ya da betonarme ev inşa yardımı hususunda işsiz ve yoksul vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilecek.

Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı! Vatandaşlar akın etti!

Prefabrik Ve Betonarme Ev Yardımı Şartları Şu Şekildedir;

Ev yapılması istenilen yerin tam hisseli tapusuna sahip olunması.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir.

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