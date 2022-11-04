Hesabı kim ödeyecek? Cüzdanın nerede olduğunu bulabildiyseniz boş durmayın! Dedektif olarak işe başlayabilirsiniz...
Optik bir yanılsama, bir nesnenin veya çizimin veya beynin şeyleri algılama biçimine meydan okuyan insanların zihin büken, derinden büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür. Araştırmalar, optik illüzyonların, olayları nasıl algıladığınıza ışık tutan psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Normal bir beyinde, insan her açıdan farklı bir algı oluşturan nesnelere veya görüntülere farklı bakabilir. Optik illüzyon ve dikkat testleri son dönemde oldukça yaygınlaştı. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu testler çözülmesi zor testler olsa da keyifli vakitler sunarak bu işi daha eğlenceli bir boyuta taşıyor. Bu fotoğrafta cüzdanın nerede olduğunu bulabiliyorsanız siz bir dahisiniz. İşte o görsel...
04.11.2022 10:22 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:22
Bu optik illüzyon resmine yakından bakın. Restoranın içindeki gizli cüzdanı bulmaya çalışın. İlk başta kaybolan cüzdanı bulmak çok zor görünebilir. Ama resme dikkatli bakarsanız, adamın cüzdanının sevgilisinin arkasına gizlendiğini göreceksiniz. Cüzdan, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kadının saçının arkasına saklanıyor: