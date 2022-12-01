Her şey Hürrem Sultan’dan sonra başladı! Meğer Kanuni... Osmanlı’da padişahlar bu yüzden yabancı kadınlarla evlenmiş!

Osmanlı Padişahları Orhan Gazi'den itibariyle saygın Türk kadınları ile evlenirlerdi. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yabancı kökenli kadınlarla da artan evlilikler ise oldukça merak ediliyor. İlk zamanlar saray câriyeleri Balkan asıllıydı. Sonra güzelliğiyle meşhur Ukraynalıların sayısı arttı. Bu kızlar harp ganimetlerinden padişahın hissesine düşer veya ecnebi hükümdarlarca hediye edilirdi. Peki, padişahlar neden yabancı kadınlarla evlendi? İşte sizi oldukça şaşırtacak detaylar...