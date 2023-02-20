Her sabah bunu yiyin! Yağ, ödem, toksin, şişkinlik, tansiyon, diyabet çözüp atacak! +90 KG olanlardan 10 KG yağ çekiyor! 2,4,5,7 KİLO BİRDEN VERİN!

Hazırlanışı:

Zayıflama çayı için bir bardağın içine yeşil çay, mate yaprağı, kekik ve ısırgan yaprağını ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırarak kaynar suyun içine ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra afiyetle içebilirsiniz. Günde 3 veya 4 kez bu çayı içmeniz uygundur.