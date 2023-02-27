Her işini sağlam kazığa bağlayan 3 burç. Asla yaş tahtaya basmazlar. İnsanlar burçlarına göre kişilik özellikleri ve gelecekleri hakkında fikir edinmek istiyor. Bu bağlamda en zeki ve en garantici burçlar merak ediliyor. Zeki burçlar konusunda birçok farklı görüş ve yaklaşım vardır. Ancak genel olarak bazı burçların zeki, analitik ve öğrenme yetenekleri açısından öne çıktığı düşünülmektedir.