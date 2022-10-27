Hemen serçe parmağınıza bakın! Eğer serçe parmak daha kısaysa... Serçe ile yüzük parmağınızın boyu aynıysa siz lidersiniz!
Serçe ile yüzük parmağınızın boyu aynıysa siz lidersiniz! Küçük parmağınızın sizin hakkınızda ne söylediğini öğrenmek için hemen elinize bakın. Kişilik özellikleriniz hayatınızın her alanında denge aradığınızı gösterir. Hayatı ölçülü yaşıyorsun. Son derece organizesiniz ve her şeyin düzenli ve yerinde olmasını seviyorsunuz.
Dudaklarınızın şekli, parmak uzunluğu, kolları çaprazlama şekli, uyku pozisyonu, burun şekli, oturma pozisyonu vb. gizli kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarabileceği gibi, serçe parmak uzunluğunuz da gerçek kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarır.Bu testler, psikolojik yapınızı, duygusal ve rasyonel düşünce süreçlerinizi derinlemesine incelemek ve doğumumuzdan bu yana yıllar boyunca sıklıkla bastırdığımız derin, gizli kişilik özelliklerini tespit etmek için bilimsel olarak tasarlanmıştır. Hemen serçe parmağınızı seçin ve kendinizi tanıyın...
Düzensiz davranışlardan veya kaostan uzak durursunuz. Zihninizi huzurlu tutmaya yardımcı olan sakin ve dingin yerlerde kalmayı seviyorsunuz. Ayrıca, hedeflerinize bağlı kalmanızı sağlayan yüksek bir öz kontrolünüz var. Kararlarınızı ancak bir durumun tüm yönlerini dikkatlice inceledikten sonra alırsınız.
SERÇE PARMAĞINIZ YÜZÜK PARMAĞINIZDAN KISAYSA
Kişilik özellikleriniz duygusal bir insan olduğunuzu ortaya koyuyor. Duygulara ve hislere değer veriyorsunuz. Diğer insanların, özellikle de en çok sevdiğiniz ve önemsediğiniz kişilerin ihtiyaç ve isteklerine karşı duyarlı olacaksınız. Büyük olasılıkla sizi inciten birinden uzaklaşacak ve uzaklaşacaksınız.