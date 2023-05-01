Hayatınızı tepeden tırnağa değiştirecek 10 WhatsApp hilesi! Çoğunun daha önce adını bile duymadınız! Meğer attığınız her mesaj...
WhatsApp birçok kullanışlı özelliğe sahip ve bunların çoğunu kullanmayı öğrenmek, günlük kullanımınızı daha da kolaylaştırabiliyor. Uygulama birçok kullanışlı özelliğe sahip olmakla birlikte, bazı gizli hileler ve ipuçları da içeriyor. Şimdi sizlerle daha önce adını bile duymadığınız 10 gizli WhatsApp hilesini paylaşıyoruz.
01.05.2023 09:15 - Son Güncelleme: 01.05.2023 09:15
WhatsApp birçok yeni özelliğiyle kullanıcıların iletişim deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Dünyadaki en büyük mesajlaşma platformları arasında yer alan uygulama dönem dönem yeni güncellemelerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bugün sizlerle daha önce pek adını duymadığınız 10 WhatsApp hilesini paylaşıyoruz.
OKUNDU ALMADAN MESAJLARI OKUMAK
Okundu almadan mesajları okumak için, bildirim merkezinizdeki WhatsApp bildirimlerine dokunun ve mesajı okuyun. Bu şekilde mesajın okundu olarak işaretlenmesi engellenmiş olur.