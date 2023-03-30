Hayal etmesi bile zor... Yapay zeka tarihi liderleri tek tek çizdi! Mustafa Kemal Atatürk, Napolyon, Stalin... Tüm gördüklerinizi unutun!
Tarihi kişiliklerin tabloları ve fotoğrafları kısıtlı olduğundan fiziksel görünümleri hakkında çok kısıtlı bir bilgiye sahibiz. Son dönemde yapay zeka furyası tüm dijital platformları sardı. Verilen çoğu görevi başarılı bir şekilde yerine getiren yapay zeka bu kez Avrupa tarihine damga vuran liderlerin güncel fotoğraflarını çizdi. Yapay zeka Avrupa tarihinde önemli bir yere sahip olan liderlerini günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü sorusuna cevap vererek çizimler yaptı. Listede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de yer alıyor.
30.03.2023 10:35 - Son Güncelleme: 30.03.2023 10:35
Hayal etmesi bile zor... Yapay zeka tarihi liderleri tek tek çizdi! Mustafa Kemal Atatürk, Napolyon, Stalin... Tüm gördüklerinizi unutun. Tarihi kişiliklerinin fiziksel görünümleri hakkında fikir sahibi olmak için çizilmiş tablolarından ve çekilmiş siyah beyaz fotoğraflarından faydalanıyoruz. Teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte fotoğraflarda çeşitli düzenlemeler yapılıp paylaşılıyor. Ancak bu kez devreye yapay zeka girdi.