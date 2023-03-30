Hayal etmesi bile zor... Yapay zeka tarihi liderleri tek tek çizdi! Mustafa Kemal Atatürk, Napolyon, Stalin... Tüm gördüklerinizi unutun. Tarihi kişiliklerinin fiziksel görünümleri hakkında fikir sahibi olmak için çizilmiş tablolarından ve çekilmiş siyah beyaz fotoğraflarından faydalanıyoruz. Teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte fotoğraflarda çeşitli düzenlemeler yapılıp paylaşılıyor. Ancak bu kez devreye yapay zeka girdi.