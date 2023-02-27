Hava sıcaklığına aldanmayın. Asıl kış şimdi başlıyor. Sibirya soğukları kapıda... Lapa lapa kar yağacak. Kış aylarında, meteoroloji raporları, insanların günlük hayatını etkileyen bir konu haline geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağış görülecek illerimiz belli oldu. Haftanın son günlerine doğru pek çok ilimizde yağmurlu hava hakim olacak.