Hafızanızdaki tüm fotoğrafları silin! Liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! II. Abdülhamid, Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk...
Tarihe damgasını vurmuş padişahların, devlet başkanlarının ve devlet adamlarının gençlik fotoğrafları merak konusu oluyor. Bugün paylaşacağımız fotoğraflar sizi bir hayli şaşırtacak. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılına kadar gideceğimiz bu fotoğraflar resmen buram buram tarih kokuyor. Sultan Abdülaziz ve sonrasında tahta geçen padişahların fotoğraflarına o dönem fotoğrafçılık başladığından kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yaşadığı dönemde de sonrasında da adından söz ettiren bu liderlerin fotoğraflarını görünce büyük şaşkınlık yaşayacaksınız.
27.03.2023 14:53 - Son Güncelleme: 27.03.2023 15:02
Hafızanızdaki tüm fotoğrafları silin! Liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! 2. Abdülhamit, Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk... Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemine doğru fotoğrafçılık geliştiği için özellikle Abdülaziz ve sonrasında tahta çıkan padişahların portrelerine ulaşabiliyoruz. Ancak Sultan Abdülaziz'den önceki padişahların portrelerini saraya gelmiş ressamların çizimlerinden görebiliyoruz. Şimdi sizlerle tarihe damgasını vurmuş liderlerin gençlik fotoğraflarını tek tek paylaşıyoruz.