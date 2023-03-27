Hafızanızdaki tüm fotoğrafları silin! Liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! II. Abdülhamid, Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk...

Hafızanızdaki tüm fotoğrafları silin! Liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! 2. Abdülhamit, Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk... Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemine doğru fotoğrafçılık geliştiği için özellikle Abdülaziz ve sonrasında tahta çıkan padişahların portrelerine ulaşabiliyoruz. Ancak Sultan Abdülaziz'den önceki padişahların portrelerini saraya gelmiş ressamların çizimlerinden görebiliyoruz. Şimdi sizlerle tarihe damgasını vurmuş liderlerin gençlik fotoğraflarını tek tek paylaşıyoruz.