Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Yağışı gören soluğu evde alacak!
Nisan ayı geldi ama beklenen bahar bir türlü gelmiyor. Türkiye genelinde birçok şehir için yapılan son uyarılara göre hafta içi sağanak yağış görülecek. Özellikle Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde de ani hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. İşte MGM tarafından bu hafta için yapılan güncel uyarılar!
03.04.2023 12:20 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:20
Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor. Dışarı çıkarken iki kez düşünün. Yağışı gören soluğu evde alacak. Bahar aylarında olduğumuz şu günlerde hava sıcaklıkları bir düşüp bir yükselerek herkesi şaşırtıyor. Bu kapsamda sıcak günleri özleyenler yaz aylarının ne zaman geleceğini merak ederek uzman yorumlarını takip ediyor. Bu hafta hava sıcaklıklarında bir düşüş yaşanacak.