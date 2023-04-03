Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor. Dışarı çıkarken iki kez düşünün. Yağışı gören soluğu evde alacak. Bahar aylarında olduğumuz şu günlerde hava sıcaklıkları bir düşüp bir yükselerek herkesi şaşırtıyor. Bu kapsamda sıcak günleri özleyenler yaz aylarının ne zaman geleceğini merak ederek uzman yorumlarını takip ediyor. Bu hafta hava sıcaklıklarında bir düşüş yaşanacak.