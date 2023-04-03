RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Yağışı gören soluğu evde alacak!

Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Yağışı gören soluğu evde alacak!

Nisan ayı geldi ama beklenen bahar bir türlü gelmiyor. Türkiye genelinde birçok şehir için yapılan son uyarılara göre hafta içi sağanak yağış görülecek. Özellikle Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde de ani hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. İşte MGM tarafından bu hafta için yapılan güncel uyarılar!

03.04.2023 12:20 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:20
Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Yağışı gören soluğu evde alacak!

Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor. Dışarı çıkarken iki kez düşünün. Yağışı gören soluğu evde alacak. Bahar aylarında olduğumuz şu günlerde hava sıcaklıkları bir düşüp bir yükselerek herkesi şaşırtıyor. Bu kapsamda sıcak günleri özleyenler yaz aylarının ne zaman geleceğini merak ederek uzman yorumlarını takip ediyor. Bu hafta hava sıcaklıklarında bir düşüş yaşanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Yağışı gören soluğu evde alacak!

Meteoroloji tarafından yapılan haftalık tahminlerine göre Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu yağmurlu olacak.

Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Yağışı gören soluğu evde alacak!

Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. 3 Nisan Pazartesi günü için İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehre uyarı geldi.

Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Yağışı gören soluğu evde alacak!

Öte yandan çarşamba günü İstanbul ve birçok ilde ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak.

Güneşli havaya kısa bir mola! Bahar yerini kışa bırakıyor! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Yağışı gören soluğu evde alacak!

10 KENT İÇİN SARI ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 kentte sarı alarm verdi. Uyarı yapılan kentler arasında İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa gibi iller yer alıyor.

SON DAKİKA