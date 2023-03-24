Güneş ve suyun oluşumuna dair inanılmaz keşif! Bilim dünyası şaşkın... Okyanus ve denizler dahil yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50’si...

Güneş ve suyun oluşumuna dair inanılmaz keşif! Bilim dünyası şaşkın... Okyanus ve deniz dahil yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50'si... Yapılan son araştırmalar herkesi şaşırttı. Son araştırmalar ışığında gökbilimciler Dünya'daki suyun büyük bir kısmının Güneş'ten bile eski zamanlarda oluştuğunu ifade ediyor. Araştırmada paylaşılanlara göre Dünya'daki suyun yüzde 30 ila 50'si yıldızlararası uzaydan geldi.