Güneş ve suyun oluşumuna dair inanılmaz keşif! Bilim dünyası şaşkın... Okyanus ve denizler dahil yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50'si...
Bilim insanları dünyadaki tüm suların Güneş'ten daha yaşlı olduğunu söyledi. Dünya yüzeyinin tam olarak %70.8'i, vücudumuzun yaklaşık %55-60'ı sudan oluşuyor. Yeni bir araştırmaya göre, Dünya ve Güneş Sistemi'nin çeşitli bölgelerindeki suyun çoğunluğunun Güneş'ten çok eski olduğunu gösteriyor. Dünya'daki suyun yaklaşık olarak %30 ile %50'si uzaydan gelen yıldızlar arası gaz bulutlarından kaynaklanıyor.
24.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 24.03.2023 12:33
Güneş ve suyun oluşumuna dair inanılmaz keşif! Bilim dünyası şaşkın... Okyanus ve deniz dahil yeryüzündeki tüm suların en az %30 ila 50'si... Yapılan son araştırmalar herkesi şaşırttı. Son araştırmalar ışığında gökbilimciler Dünya'daki suyun büyük bir kısmının Güneş'ten bile eski zamanlarda oluştuğunu ifade ediyor. Araştırmada paylaşılanlara göre Dünya'daki suyun yüzde 30 ila 50'si yıldızlararası uzaydan geldi.