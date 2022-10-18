Güneş tutulmasının BURÇLARA ETKİLERİ ortaya çıktı! 1 hafta kala Astrologlar uyardı! Terazi, Aslan, Oğlak ve Yengeçler özellikle bunları yapmasın..

Yılda iki kez gerçekleşen güneş tutulmasına son 10 gün kaldı. Tutulmanın ilki 30 Nisan'da gerçekleşmişti, ikincisi ise 25 Ekim'de gerçekleşecek. Astrologlar ise güneş tutulması hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle o burçların dikkat etmesi gerektiği belirtildi. Tutulma Terazi burcunda gerçekleşecek ve Ay, Güneş, Ketu ve Venüs bu burçta hareket edecek. Güneş tutulması sırasında insanların birden fazla yangın, hırsızlık ve huzursuzluk ve deprem gibi felaketlerle karşılaşacağı iddia ediliyor. İşte Astrologlar tarafından yapılan uyarılar...